80% россиян убеждены в способности государства защитить людей от терактов

Больше половины россиян (53%) заявили, что считают маловероятными террористические атаки на простых людей в настоящее время.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на исследование ВЦИОМ, жители современной России в большинстве своем (80%) убеждены, что власти в состоянии защитить население от террористических актов. При этом социологи подчеркивают, что в 2002 году такого мнения придерживались 20% опрошенных.

Кроме того, каждый второй россиянин (53%) считает террористические атаки на мирное население в настоящее время маловероятными, еще 32% участников опроса полагают, что они все же возможны.

По данным социологов, 15% респондентов считают, что основная террористическая угроза исходит от США, и лишь каждый десятый (11%) думает, что бояться в этом плане стоит террористическую группировку ИГИЛ [также «Исламское государство», ИГ; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда — прим. Sobesednik.ru].

«Итог десятилетия очевиден: угроза со стороны международного терроризма в оценках россиян существенно ослабла по сравнению с "нулевыми" годами. Другой итог "десятых": новый главный источник угрозы в глазах россиян не связан ни с исламским фундаментализмом, ни с внутренним сепаратизмом, а (связан) с могущественным и недружелюбно настроенным государством», — объяснил итоги опроса директор ВЦИОМ по стратегическому развитию Степан Львов.

Напомним, 1 сентября 2019 года исполнилось 15 лет со дня захвата заложников в бесланской школе №1. Тогда в результате действий боевиков и последующего штурма школы погибли 333 человека.