+26 градусов, низкое давление и дефицит кислорода ждут москвичей 3 сентября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 3 сентября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться под влиянием антициклона, что обусловит переменную облачность и отсутствие осадков.

Температура воздуха в Москве днем 3 сентября достигнет 24..26, по области — 22..27 градусов тепла. Ветер подует с юго-востока со скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм ртутного столба.

Пониженное давление и недостаток кислорода в воздухе станут основными неблагоприятными факторами, влияющими на самочувствие метеозависимых людей.