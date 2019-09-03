138 детенышей тюленей родилось за год в Темзе, считавшейся биологически мертвой

За прошедший год в устье реки Темза, которая на протяжении последних 62 лет считалась биологически мертвой, родились 138 детенышей тюленей, сообщает The Guardian.

«Тюлени не смогли бы здесь размножаться без надежного источника пищи, поэтому это демонстрирует, что экосистема Темзы процветает, и показывает, как далеко мы продвинулись с тех пор, как река была объявлена биологически мертвой в 1950-х годах», — говорит биолог по охране природы Тея Кокс.

По данным 2017 года, в водоеме обитало более трех тысяч тюленей разных пород. Пока исследователи не могут точно установить, откуда в реке наблюдается прирост живности: связано ли это с рождением детенышей или с миграцией тюленей из других мест.

Глава проекта по сохранению Темзы ZSL Анна Кукнелл говорит, что экологические проблемы реки по сей день остаются актуальными. В том числе это связано с неочищенными сточными водами. Исследования показывают, что у 75% выловленной в Темзе камбалы находится в животе микропластик.

Ранее сообщалось, что Минприроды России планирует занятся повышением рыбопродуктивности Волги для оздоровления водоема.