Власти Италии на границе задержали судно с мигрантами из Ливии

Итальянские власти задержали судно «Элеоноре» немецкой неправительственной организации Lifeline со 104 мигрантами на борту, сообщает Reuters. На борту корабля находятся люди, которые были эвакуированы с берегов Ливии.

Отмечается, что решение о пересечении границы было принято капитаном судна вопреки запрету в связи с ухудшением погоды и ставило под угрозу жизни пассажиров.

До этого гуманитарное судно в Средиземном море ожидало положительного ответа от Италии в течение восьми дней. На прошлой неделе лидер ультраправой партии Маттео Сальвини подписал указ, запрещающий вход гуманитарного транспорта в воды Сицилии.

Ранее итальянский суд разрешил вход на территорию страны гуманитарного судна испанской неправительственной организации Open Arms со 147 беженцами, сообщало DW.

До этого нарушить границу после долгого ожидания разрешения на вход решила капитан корабля с беженцами немка Каролу Ракете. Она была задержана, но позже освобождена.