Власти Анапы судятся с аптекой из-за объявления об особых условиях скидки

Управление имущественных отношений администрации города Анапы пытается через суд обязать местную аптеку демонтировать объявление о продаже медикаментов по ценам ниже, чем у конкурентов в диапазоне ближайших двух кварталов, сообщает «Фармацевтический вестник».

История длится с 2018 года, когда муниципальные власти сочли слоган компании «Дешевая аптека» «Продадим всегда дешевле, если назовете цену конкурента» рекламным, в то время как права на размещение рекламного сообщения организация не получала. Предприниматели получили предписание о демонтаже рекламных конструкций, но им удалось оспорить его правомерность в суде. По их мнению, сообщение является информационным, а не рекламным.

Апелляционная инстанция также оставила решение суда в силе и на днях заключение суда осталось неизменным при рассмотрении кассационной жалобы. Управление имущественных отношений Анапы решило идти дальше, и теперь дело ждет своего рассмотрения в Арбитражном суде Краснодарского края.

Согласно предыдущим решениям суда, рекламными считаются те сообщения, которые ассоциируются с конкретным товаром. Но теперь власти Анапы ссылаются на определение ФАС от 2017 года, в котором разграничены понятия «вывеска» и «реклама».