В Краснодаре открылась школа с рекордным количеством первых классов

Рекордное количество первых классов — от «А» до «Ш» — сформировано в краснодарской школе.

В связи с большим числом учащихся в первый учебный день там прошли четыре торжественные линейки, передает «Интерфакс».

Образовательное заведение находится в Восточно-Кругликовском микрорайоне, на улице имени Героя Аверкиева. Школа рассчитана на 1550 мест и 100 классов, из них 24 сформированы первые и получили литеры от «А» до «Ш».

На церемонии открытия выступил мэр Краснодара Евгений Первышов. По его словам, в краевом центре открылась другая школа с такой же вместимостью. Чиновник уточнил, что речь идет об образовательном учреждении, которое расположено в Московском микрорайоне на улице Байбакова, где будут работать 19 первых классов.

Первышов отметил, что цель городской администрации – строить больше школ, а не ставить подобные рекорды.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на подготовку ребенка к школе.