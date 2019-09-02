Суд вынес предупреждение семейной паре, взявшей ребенка на митинг в Москве

Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Елену и Петра Хомских, которые взяли на митинг своего ребенка.

Как передает «Новая газета» со ссылкой на telegram-канал «Апологии протеста», таким образом суд не стал удовлетворять соответствующий иск прокуратуры, выдвинутый против Хомских после несанкционированной протестной акции 3 августа, на которую пара пришла вместе со своим ребенком.

Однако Никулинский суд вынес супругам предупреждение, с которым они соглашаться отказались. «Это совершенно нам непонятно, мы будем обжаловать это предупреждение», — заявил Петр Хомских после заседания.

Напомним, ранее против изъятия ребенка у семейной пары по иску прокуратуры выступала детский омбудсмен Анна Кузнецова.