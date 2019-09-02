Ставропольский экоактивист подвергся нападению со стороны неизвестных

Экоактивист Андрей Фокин сообщил, что на него было совершено нападение неизвестными, передает «Кавказ.Реалии».

Фокин является доверенным лицом кандидата в губернаторы генерала Виктора Соболева и недавно занял должность инструктора в региональном отделении партии «Яблоко». Он требовал прекратить строительные работы в Минеральных Водах, ликвидировать несанкционированные свалки и прекратить разрушение горы Горячая.

В день нападения Фокин возвращался с митинга в Ставрополе. Рядом с подъездом около своего дома его нагнали двое незнакомцев, которые подзатыльником сбили с него очки и ударили кулаком в лоб.

Нападавшие достали из кармана активиста два смартфона, повертели их и аккуратно положили на траву вместе с очками, сели черную в машину и уехали, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Facebook потерпевшего.

Андрей Фокин снял побои в травмпункте и обратился с заявлением в полицию.