Последний протест лета прошел с Любовью

Очередная протестная суббота – 31 августа – в Москве началась с хороших новостей. На этот раз никто не свинтил и не оштрафовал юриста ФБК Любовь Соболь.

А в полдень покинула спецприемник №1 мундеп Юлия Галямина, находившаяся под арестом за участие в несогласованных акциях. И на этот раз ее встречали не автозак и полиция, а друзья и соратники.

– Со мной сидела замечательная девушка, мы помогали ей писать апелляционные жалобы, а теперь она пойдет наблюдателем на выборы, – рассказала политик. – До общения со мной она просто пила. Вообще отношения с сокамерниками были хорошие. Общаясь с ними, я поняла, что люди очень недовольны тем, что нет ни права, ни закона.

Юлия высказалась и по поводу «Умного голосования», когда избиратели по договоренности отдают свои голоса одному кандидату.

– Никто не знает, какая стратегия является по-настоящему верной, – заявила Юлия. – Поэтому я предлагаю всем действовать в соответствии с собственными установками.

Тем временем на Чистых прудах уже начали собираться участники шествия против политических репрессий. Полиции было подозрительно мало, зато все с нагрудными жетонами. Автозаки и вовсе не попадались в поле зрения.

– Сейчас люди выходят уже не столько из-за украденных выборов, сколько из-за того, что 15 человек сидят в тюрьме, – поделился экс-председатель «Открытой России» Александр Соловьев.

– Людей толкает на митинги сама власть, – высказалась Любовь Соболь. – Власти должны понять, что своими ночными обысками и арестами она нас не остановит.

Шествие двинулось по Бульварному кольцу в сторону Пушкинской площади. Полицейских словно подменили. Будто кто-то нажал на кнопку, включающую действие 31-й статьи Конституции о свободе собраний. Вместо привычных уже окриков, ударов и «не мешайте проходу граждан» демонстранты слышали экзотическое: «Заходим на тротуарчик, уважаемые граждане».

По данным «ОВД-Инфо», в этот раз задержанных было не более 4 человек. Решила ли власть отказаться от силового варианта (сомневаемся) или просто не стала раскалять обстановку за неделю до выборов, мы узнаем уже очень скоро.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №33-2019 под заголовком «Протест прошел с Любовью».