Посол РФ Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в больнице Каира

Сергей Кирпиченко, занимавший должность посла России в Египте с 2011 года, скончался на 69-м году жизни.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение департамента информации и печати министерства иностранных дел России, Кирпиченко ушел из жизни утром в понедельник, 2 сентября, в одной из каирских больниц.

Отмечается, что российский дипломат скончался скоропостижно, однако причина его смерти не называется.

Известно, что Сергей Кирпиченко являлся чрезвычайным и полномочным послом РФ в Египте и по совместительству полпредом России при Лиге Арабских Государств с 2011 года. Ему было 68 лет.