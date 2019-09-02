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Петербуржец, обвиняемый в оправдании терроризма, пропал из-под домашнего ареста

Общество
16:46, 02 сентября 2019

Обвиняемый в оправдании терроризма петербуржец Павел Зломнов пропал из-под домашнего ареста до суда по его делу.

Он не явился на заседания дважды, в связи с чем суд постановил перевести его в СИЗО. Отец подсудимого Андрей Зломнов заявил, что не знает, что сейчас с его сыном. «Медиазона» не приводит дословно его цитату, ссылаясь на правила Роскомнадзора, оставляя от нее лишь предположение «или его кто-то из борцов с терроризмом убил».

Адвокатом по делу выступает брат подсудимого Михаил Зломнов. Он тоже не знает, где сейчас находится его родственник, а также сообщает, что 26 августа к нему на дачу пришли силовики с обыском, передает «МБХ Медиа».

Павла Зломнова судят за стихи про архангельского подростка-террориста, который устроил взрыв в областном УФСБ. В тексте подсудимый называет его «настоящим героем народным».

До этого в начале 2018 года Павел Зломнов проходил фигурантом по делу о незаконном хранении оружия. Тогда родственники рассказывали, что сотрудники ФСБ при задержании Павла «прыгали по нему, отбили почки, голову, руку».

В феврале Павел вышел под подписку о невыезде, но в тот же месяц против него, его отца и брата было заведено уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти.

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