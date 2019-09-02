"Партия перемен" объявила о митинге на проспекте Сахарова 14 сентября

Член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева уведомила мэрию Москвы о проведении акции 14 сентября.

Как передает газета «Ведомости» со ссылкой на Telegram-канал Вихаревой, проведение нового митинга запланировано на проспекте Сахарова в первую субботу после выборов в Мосгордуму — 14 сентября.

«Уверена, повод после этих "выборов" будет еще более сильный, чем сейчас», — отмечает член совета «Партии перемен», — «Если вы считаете, что власть успокоилась, то это не так. Прекращение избиений и возможность ходить по бульварам без жестких задержаний — это не то, о чем мы мечтаем».

По словам Вихаревой, заявка на проведение нового протеста отправлена властям столицы.

Напомним, в ночь на 2 сентября в Москве задержали очередного фигуранта «дела 27 июля» Никиту Чирцова, который ранее находился в розыске, но был пойман в Минске и выслан в Россию.