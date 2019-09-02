Отсутствие осадков и +26 градусов предсказали в Москве 2 сентября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 2 сентября.
Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться под влиянием обширного малоподвижного антициклона, что обусловит переменную облачность и отсутствие осадков.
Максимальная температура воздуха в Москве 2 сентября составит 24..26, по области — 21..26 градусов тепла.
Ветер подует с северо-запада и запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм ртутного столба.