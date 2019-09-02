Губернатор Свердловской области оценил позолоту в школе Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил реконструкцию школы в Екатеринбурге с использованием позолоты.

Об этом пишет портал URA.RU.

Ранее сообщалось, что первый этаж школы № 106 в Екатеринбурге, где учился предприниматель Андрей Симановский, отделали по инициативе предпринимателя в стиле французского дворца эпохи классицизма. Яркий интерьер вызвал бурное обсуждение в соцсетях. В частности, блогер Илья Варламов назвал новое оформление школы «аляповатой цыганщиной», вредной для учащихся.

Глава региона встал на защиту бизнесмена. «Сам посыл помощи родной школе — очень правильный. С этой точки зрения Андрей Симановский — зрелый и ответственный предприниматель, который понимает важность меценатства, вложений в образование, в будущее поколение», — написал губернатор в своем Instagram.

В то же время Куйвашев отметил, что к стилевому решению интерьера «есть вопросы». «Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает», — написал он.

Андрей Симановский, в свою очередь, поблагодарил губернатора за оценку. «Признаю, что вкус мой порой неоднозначен, но тем интереснее и красочнее жизнь, что в ней могут уживаться самые разные мнения, взгляды и оценки», — заявил бизнесмен.