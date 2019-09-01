Минимальную пенсию в Москве повысили на две тысячи рублей

С 1 сентября минимальная пенсия у неработающих москвичей с учетом городской надбавки повыcилась до 19,5 тысячи рублей.

Соответствующее постановление было принято 27 августа на заседании президиума правительства Москвы и подписано мэром Сергеем Собяниным, передает «Интерфакс».

«С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 миллионов московских пенсионеров, причем 44 тысячи из них — впервые», — написал Собянин на своей странице в Twitter.

Мэр пояснил, что перерасчет выплат пройдет по обычному графику в первой декаде сентября.

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составлял 17,5 тысячи.