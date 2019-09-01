Сенатор Вячеслав Мархаев подал в суд после сообщений о нападении на журналистку

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подал иск после сюжета на канале РЕН ТВ о его нападении на журналистку.

Об этом сообщил сам сенатор, передает РБК.

«Мы подали запрос генеральному прокурору о принятии мер за клевету и о защите чести и достоинства и обратились в московский суд по месту нахождения РЕН ТВ», — заявил Мархаев.

Корреспондент телеканала РЕН ТВ Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет в связи с нападением на нее Мархаева вечером 31 августа. По словам журналистки, сенатор накинулся на нее после того, как ему был задан вопрос о причастности семьи Мархаевых к игорному бизнесу в Улан-Удэ.

Сообщается, что произошедшее было снято на видеокамеру, запись передана в СК, а медики зафиксировали причиненные телесные повреждения у Могилевской.

Мархаев считает, что вся история связана с его выдвижением на пост мэра Иркутска.

Ранее телеканал выпустил материал, в котором шла речь о возможной связи Мархаева с нелегальными игровыми заведениями. Говоря о передчах РЕН ТВ, Могилевская подчеркнула, что вся информация была взята из официальных источников, в частности,с сайта Генпрокуратуры и из официальных писем Роспотребнадзора и Байкальской природоохранной прокуратуры.