Имеющие отсрочку от призыва в армию получили возможность пройти службу

Россияне, имеющие право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.

Соответствующие поправки были внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе», пишет «РИА Новости».

В случае добровольного отказа призывник должен подать заявление в военкомат.

Изменения коснутся имеющих ученую степень, студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета или магистратуры. Также закон распространяется на родных братьев и сыновей умерших в связи с исполнением военных обязанностей во время прохождения службы или нахождения на военных сборах.

Также сообщается, что призывник, попавший в армию до вступления нового закона в силу, теперь имеет право на досрочное увольнение, в случае если в период прохождения военной службы возникли определенные обстоятельства.

Новые правила начинают действовать с 1 сентября.