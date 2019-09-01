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01 сентября, воскресенье

[15:44]Минимальную пенсию в Москве повысили на две тысячи рублей
[15:25]Москва обвинила США в нанесении авиаудара по Идлибу без ведома России
[15:09]Житель Саратова признался в убийстве двухмесячной дочери с патологией
[14:57]Сенатор Вячеслав Мархаев подал в суд после сообщений о нападении на журналистку
[14:20]Имеющие отсрочку от призыва в армию получили возможность пройти службу
[13:28]Вступил в силу новый закон о борьбе с театральными спекулянтами
[13:23]В Москве 4 сентября откроются 65 пунктов вакцинации от гриппа
[11:59]С территории стройки в ТиНАО похищен кабель стоимостью почти 1,5 млн рублей
[11:45]Каждый десятый заемщик нуждается в финансовой поддержке при сборах детей в школу
[09:23]СК возбудил дело по факту крушения вертолета в Подмосковье
[09:09]Польша объяснила отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой войны

31 августа, суббота

[16:17]Шествие оппозиции в Москве прошло без задержаний
[15:22]Силовики провели обыск в квартире Егора Жукова, пока его родителей не было дома
[15:01]Юлия Галямина отбыла последний из трех административных сроков за митинги
[14:47]Шестеро подростков стали жертвами стрельбы после школьного матча в США
[14:44]На акциях 31 августа задержаны член ТИКа в Мытищах и активисты "Другой России"
[14:04]Советники лидеров "нормандской четверки" обсудят ДНР и ЛНР в Берлине
[13:48]Владимирские медсестры решили не увольняться после предложений по зарплате
[13:35]В Кирове не будут лишать родительских прав мать, бросившую ребенка на улице
[13:31]Россия планирует передать Баку азербайджанского оппозиционного блогера
[13:25]Кандидату в питерские мундепы грозит год тюрьмы по обвинению в покупке диплома
[13:19]Япония намерена увеличить траты на оборону до рекордного уровня в 2020 году
[13:15]Минприроды планирует повысить рыбопродуктивность Волги для оздоровления реки
[12:54]В Башкирии задержали мать пропавшего ребенка после признания в его убийстве
[12:27]Порядка ста рейсов задержаны и отменены в трех столичных аэропортах

30 августа, пятница

[18:19]Противники абортов в Сыктывкаре ссылались на опыт "прагматичного" Сталина
[18:14]Бизнес-омбудсмен заявила о боязни предпринимателей судиться с оппозицией
[17:37]Владимир Путин назвал нормальным явлением наличие в семье троих детей
[17:24]Ушаков заявил, что Зеленского пригласят отпраздновать 75-летие Победы
[17:24]В Петербурге откроют кафе, где сотрудниками станут люди с особенностями психики
[17:09]Павел Лунгин рассказал о состоянии Петра Мамонова
[17:00]В российские войска началась поставка нового пистолета "Удав"
[16:59]Столичное метро предоставит скидку на поездки по картам “Мир” и Mastercard
[16:57]В Оксфорде узнали, что риск развития рака от ГЗТ при климаксе сохраняется 10 лет
[16:33]Ольга Васильева призвала заменить зачетами оценки по музыке, ИЗО и физкультуре
[16:31]Прокуратура предупредила Соболь об ответственности за несогласованное шествие
[16:21]ЦСКА и "Краснодар" сыграют с "Эспаньолом" и "Хетафе" в Лиге Европы
[16:19]Стартовал эксперимент по переходу российских госорганов на "облачную" платформу
[16:16]Суд вернул следствию дело о хищениях при строительстве в резиденции Путина
[15:58]Лидеры "Оппозиционной платформы" посетили двоих украинцев в СИЗО Москвы


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Имеющие отсрочку от призыва в армию получили возможность пройти службу

Общество
14:20, 01 сентября 2019

Россияне, имеющие право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться. 

Соответствующие поправки были внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе», пишет «РИА Новости».

В случае добровольного отказа призывник должен подать заявление в военкомат. 

Изменения коснутся имеющих ученую степень, студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета или магистратуры. Также закон распространяется на родных братьев и сыновей умерших в связи с исполнением военных обязанностей во время прохождения службы или нахождения на военных сборах.

Также сообщается, что призывник, попавший в армию до вступления нового закона в силу, теперь имеет право на досрочное увольнение, в случае если в период прохождения военной службы возникли определенные обстоятельства.

Новые правила начинают действовать с 1 сентября.

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Шеин
Олег

депутат Госдумы

В скором будущем людьми, которые принимают такого рода управленческие решения в стране, предполагается в принципе ликвидация права на пенсию

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Поскольку выборы изначально фальсифицированы, зеркалом реальной поддержки становится улица, а голосование 8 сентября смысла не имеет

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Баканов
Константин

обозреватель

Силовые ведомства обозначили свое превосходство над обществом и пребывают в уверенности, что теперь все должны жить только их интересами


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