В Кирове не будут лишать родительских прав мать, бросившую ребенка на улице

Омбудсмен по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин заявил, что женщину, которая недавно оставила своего ребенка на улице в Кирове, не планируют лишать родительских прав, передает ТАСС.

Отмечается, что сам инцидент произошел 26 августа. Женщина, недавно приехавшая в Кировскую область из другого региона, оставила своего сына на тротуаре и ушла. Позже она объяснила свои действия тем, что у нее нет средств на содержание ребенка.

Сейчас мальчик по заявлению матери временно пребывает в детском доме и юридически не отнят у родительницы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об оставлении ребенка в опасности. «Сейчас ситуация проверяется на предмет того, действительно ли была угроза для жизни и здоровья ребенка. Если это будет доказано, может быть поставлен вопрос о привлечении матери к ответственности», — уточнил Владимир Шабардин.

Ранее женщина не попадала под внимание надзорных органов и не привлекалась к уголовной или административной ответственности.