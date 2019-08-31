Порядка ста рейсов задержаны и отменены в трех столичных аэропортах

Причиной отмены семи вылетов из московского аэропорта Домодедово стал сильный туман.
Согласно электронному табло на сайте «Яндекс.Расписания», всего в трех столичных аэропортах задерживают 91 рейс: 16 вылетов из аэропорта Внуково, 33 — из Домодедово и еще 42 — из Шереметьево.
Кроме того, семь вылетов из аэропорта Домодедово были полностью отменены.
Об аналогичных инцидентах в работе аэропорта Жуковский портал не сообщает.
По информации агентства «Интерфакс», причиной таких радикальных изменений в расписании вылетов стал сильный туман.