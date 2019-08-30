Владимир Путин назвал нормальным явлением наличие в семье троих детей

Президент России Владимир Путин считает, что три ребенка в семье – это нормально.

Об этом он заявил во время рабочей встречи с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом, передает «РИА Новости».

В ходе диалога Чибис, говоря о ситуации в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), сообщил, что качество жизни там «не выдерживает никакой критики при огромном количестве детей». Он указал на то, что во многих семьях, проживающих в ЗАТО, «почти три ребенка на семью».

Президент поправил врио губернатора, отметив, что такое число детей в семье – «не огромное, нормальное».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что более половины детей из многодетных семей в России признаны «абсолютно бедными».