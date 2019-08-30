В Петербурге откроют кафе, где сотрудниками станут люди с особенностями психики

Создатели инклюзивных мастерских «Простые вещи» приступили к сбору средств для открытия в Санкт-Петербурге кафе «Огурцы», сотрудниками которого станут люди с особенностями психики и интеллекта.

Как сообщает Агентство социальной информации, идея кафе выросла из кулинарной мастерской «Простых вещей», где взрослые люди с ментальными особенностями учились закупать продукты и готовить обеды. Работа кафе уже была протестирована на городских кулинарных фестивалях.

В кафе планируют не только кормить, но и проводить лекции, мастер-классы и кинопоказы.

Для запуска проекта собирают 860 тысяч рублей. За три дня после старта проекта на краудфандинговой платформе собрано почти 50 тысяч.

«Простые вещи» — это некоммерческий социальный проект для взрослых людей с расстройствами психики и интеллекта, который обучает своих подопечных керамическому, швейному, столярному и кулинарному труду.