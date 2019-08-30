Столичное метро предоставит скидку на поездки по картам “Мир” и Mastercard

Московское метро вернет треть суммы от оплаты разовой поездки картами «Мир» и Mastercard, сообщает ТАСС.

Акция стартовала 29 августа. Она продлится до конца года в случае с картами «Мир» и до конца сентября с Mastercard.

Согласно тарифу метрополитена, разовая поездка в метро по банковской карте составляет 42 рубля. Для держателей карты «Мир» поездка обойдется в 27 рублей, а пользователи Mastercard заплатят за проезд в подземке 26 рублей.

Уточняется, что списываться с карты будет полная сумма, но 15–16 рублей через несколько секунд будут возвращаться в качестве скидки.