Павел Лунгин рассказал о состоянии Петра Мамонова

По словам режиссера Павла Лунгина, музыкант Петр Мамонов чувствует себя гораздо лучше, однако о выписке пока речи нет.

«Петя лежит в Первой градской больнице, там главврач Алексей Свет, мой друг, я с ним постоянно созваниваюсь», – приводит ТАСС слова режиссера. Лунгин рассказал, что Мамонов чувствует себя значительно лучше, поводов для беспокойства нет, «но по поводу выписки пока не говорят».

Музыкант был госпитализирован 24 августа в московскую больницу с инфарктом. На днях он перенес операцию.

Петр Мамонов помимо своей музыкальной карьеры известен участием в кинофильмах и моноспектаклях. Главная роль в фильме Павла Лунгина «Остров» принесла ему призы «Ника» и «Золотой орел» в номинации за лучшую мужскую роль.