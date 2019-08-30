Ольга Васильева призвала заменить зачетами оценки по музыке, ИЗО и физкультуре

Министр просвещения Ольга Васильева считает целесообразным ввести в школах систему зачетов по ИЗО, физкультуре и музыке.

Об этом она заявила на Общероссийском родительском собрании, передает ТАСС.

По мнению Васильевой, из-за разных возможностей учащихся оценивать детей по этим предметам следует исходя не из природных данных, а из проявленного трудолюбия.

«Все дети разные: разная память, разные возможности, есть те, кто тратит на это колоссальные усилия», – сказала Васильева. Она добавила, что с учеников, которые легко осваивают материал, «нужно спрашивать больше в разы».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Васильева пообещала исключить около 100 профессий из программ профобразования.