Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул на тренировке в Енисее

Во время тренировки в Красноярском крае погиб мировой рекордсмен по нахождению в холодной воде Николай Петшак.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на сайт краевого Минспорта, Николай Петшак, участвовавший в заплыве через Берингов пролив, утонул в ходе тренировки в Енисее.

Отмечается, что прощание со спортсменом пройдет в пятницу, 30 августа.

Николай Петшак родился в 1955 году и более 40 лет занимался холодовым плаванием. Он являлся чемпионом и рекордсменом мира по плаванию в холодной воде, уточняет агентство.