Водителя автобуса в Уфе не стали увольнять после конфликта со слепой пассажиркой

В Уфе водителя автобуса отстранили от работы после конфликта с незрячей пассажиркой, которая ехала c собакой-поводырем.

Как пишет «Интерфакс», компания-перевозчик не стала увольнять водителя, поскольку он действовал по инструкции. Пассажирке принесены извинения, на данный момент конфликт исчерпан.

Для сотрудников был организован внеочередной инструктаж по работе с инвалидами.



Ранее жительница Уфы Ксения Минелбаева сообщила, что 23 августа ее отказывались пускать в автобус №269 из-за того, что она зашла в салон в сопровождении собаки-поводыря. По ее словам, водитель кричал и требовал показать документы. Он разрешил сесть в автобус только после того, как женщина пригрозила, что пожалуется в прокуратуру.

По мнению руководства компании-перевозчика, конфликт устроили пассажиры, недовольные тем, что крупная собака была без намордника и мешала передвижению людей. В компании поручились за водителя и предположили, что женщина могла перепутать его с кем-то и, возможно, не поняла, кто на нее кричал.

Сообщается, что прокуратура проводит проверку по жалобе пострадавшей.