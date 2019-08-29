Во Владивостоке круглосуточно устраняют последствия ливней перед ВЭФ

Городские службы Владивостока ликвидируют последствия сильнейших ливней, ставших причиной объявления режима ЧС.

Напомним, накануне мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил о введении в городе режима чрезвычайной читуации из-за выпавшего в последние дни экстремального количества осадков. Позднее примеру Гуменюка последовал и губернатор Приморского края Олег Кожемяко, объявивший режим ЧС по всему южному Приморью.

Как передает местное издание Vladnews.ru, в настоящее время во Владивостоке в круглосуточном режиме ведутся работы по ликвидации последствий августовских ливней, спровоцировавших многочисленные сели и оползни, а также наносы грунта в городе.

Отмечается, что работы ведутся с помощью тракторов-щеток, погрузчиков и самосвалов. Прочищаются системы ливневой канализации.

По данным портала, режим чрезвычайной ситуации будет действовать до полной ликвидации последствий обрушившейся на город стихии.

4–6 сентября во Владивостоке будет проходить Восточный экономический форум, подготовка к которому была значительно осложнена из-за ливней. В частности, затопленными оказались десятки улиц, а также аэропорт. Кроме того, огромные лужи образовались и на набережной кампуса ДВФУ, где шло строительство павильонов «Улицы Дальнего Востока», на которое традицонно выделяют десятки миллионов рублей.

«Новая газета» в числе причин стихийного бедствия на Дальнем Востоке называет массовый сброс из китайских водохранилищ, о котором российские власти якобы умалчивают.