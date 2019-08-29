От солдат к больницам: холдинг RBE связан с компаниями Пригожина

Сотрудники компании рассказали о связи двух крупнейших поставщиков питания по госконтрактам.

Холдинг RBE, в прошлом кормивший российскую армию, а ныне поставляющий питание для РЖД, не оставляет попыток расширить сферу влияния. Как оказалось, он может участвовать в поставках на рынок социального питания в Москве. Журналисты выяснили, что холдинг RBE давно и прочно связан с Евгением Пригожиным, который владеет комбинатом «Конкорд» и контролирует значительную долю этого рынка.

Партнерство RBE и Евгения Пригожина началось еще в 2010 году, когда RBE и его «дочки» начали поставлять питание в армию. Об этом журналистам рассказали бывшие сотрудники одного из предприятий холдинга, ООО «Фуд-комплекс», которое обслуживало военные санатории Сочи и Северного Кавказа. По словам управляющих столовыми Деевой Ирины и Какаулиной Елены, сразу после заключения госконтракта в компании пошли слухи о том, кто на самом деле поставляет продовольствие в организации. Никто их не опровергал, но персоналу быстро приказали об этом не распространяться. Косвенным доказательством можно назвать и тот факт, что компании Пригожина быстро заняли освободившуюся нишу, когда официально контракт между Минобороны и RBE был расторгнут. А ведь холдинг контролировал почти 75% рынка армейского питания.

Есть данные, что в те времена холдинг RBE пользовался протекцией директора «Военторга» Леонида Тейфа, которого сейчас судят в США за махинации и другие преступления. Заручиться поддержкой еще одного купного игрока в лице Пригожина было логичным, чтобы обеспечить поставки – ведь до заключения контракта с Минобороны главным профилем RBE было строительство, а не общественное питание. Из источников, близких к руководству холдинга, стало известно, что два крупных игрока просто договорились поделить рынок на взаимовыгодных условиях. Таким образом, благодаря миллиардным контрактам и поддержке со стороны директора «Военторга», компании не оставили шансов другим конкурентам.

Напомним, однако, что уже в 2012 году, после ухода Тейфа, руководство «Военторга» крайне негативно отзывалось о качестве работы RBE. Солдаты жаловались на маленькие порции, некачественные продукты, подрядчики – на задержки оплаты. Были даже сообщения об отравлениях и хищениях. Сейчас дочерняя компания RBE – «Единая сеть питания» - занимается поставками для РЖД, но и в этой сфере получает массу негативных отзывов от пассажиров и партнеров. Еще в 2015 году «ЕСП» получила иск о банкротстве от ОАО «Завод контрактного производства «Пак тайм» за долг в 10,7 млн рублей. Всего в том году к ЕСП было подано 29 исков на общую сумму 40,3 млн рублей.

Теперь Пригожин при помощи RBE пытается монополизировать рынок социального питания.