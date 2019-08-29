Немецкие СМИ сообщили о смерти двоих пострадавших от взрыва в Неноксе

Врач из больницы Архангельска на условиях анонимности рассказал Der Spiegel об обследовании военных после ЧП в Неноксе.

Как передает портал NEWSru.com со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel, двое пострадавших в результате взрыва на военном испытательном полигоне под Северодвинском погибли от последствий острой лучевой болезни.

«После операции пациентов должны были отправить в Москву. Двое из трех пациентов умерли еще по дороге в аэропорт — и не от травм, а от последствий облучения. Я специально спросил об этом лечащих врачей», — рассказал медик областной больницы германским журналистам на условиях анонимности.

По его словам, у одного из привезенных в медучреждение мужчин диагностировали перелом позвоночника, а у другого — перелом таза. Эти травмы были тяжелыми, но не представляли угрозы для жизни, пояснил собеседник издания. При этом у пациентов оказалось по 25 тысяч лейкоцитов в микролитре крови, тогда как максимально допустимое их количество — 10 тысяч.

Источник Der Spiegel также повторил рассказы других медиков больницы о том, что при осмотре раненых никакие средства защиты не применялись и никаких прямых предупреждений о том, что пациенты заражены радиацией, не поступало. Он рассказал, что одна из дозиметристов выбежала из операционной, когда увидела, что у головы одного из пациентов было зафиксировано бета-излучение 25 тысяч микрорентген в час.

«Нас интересует только одно: найти людей, которые скрывали от нас информацию о радиации и распорядились о доставке пострадавших в нашу больницу. По слухам, это решение было принято на очень высоком уровне», — заявил медик, добавив, что обращение властей с работниками больницы «один в один» на поминает Чернобыль.

Напомним, взрыв на площадке около населенного пункта Ненокса под Северодвинском произошел 8 августа во время испытания жидкостного реактивного двигателя на полигоне. После этого в организме одного из врачей, работавших с пострадавшими в результате аварии, обнаружили радиоактивный цезий-137, однако власти отказались считать это последствием ЧП.