42% россиян заявили, что страна движется по неправильному пути

Опрос «Левада-центра» показал, что каждый третий россиянин критически оценивает работу президента Владимира Путина.

Согласно результатам опроса, проведенного «Левада-центром» в августе, число жителей России, одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента, по сравнению с первыми двумя летними месяцами снизилось на 1%, однако по-прежнему составляет большинство от общего количества опрошенных — 67%.

В свою очередь 31% респондентов придерживается противоположной позиции и выступает с критикой главы государства.

При этом на вопрос, в правильном ли направлении в целом идут дела в стране, утвердительно ответили 49% участников опроса. Чуть меньше (42%) уверены, что Россия движется по неверному пути.