В бюджете Подмосковья не нашлось денег на снос ветхого дома у резиденции Путина

Жилищная комиссия Московской области заявила об отсутствии средств на снос и расселение аварийного дома в поселке Усово.

Ответ комиссии на соответствующий запрос публикует издание «МБХ Медиа».

«До настоящего времени указанный дом не расселен в связи с отсутствием денежных средств. Бюджет на 2019 год до сих пор не принят. Госжилинспекцией Московской области направлено письмо в Одинцовскую городскую прокуратуру для принятия мер», — говорится в сообщении жилищной комиссии региона.

При этом уточняется, что решение снести дом в поселке Усово было принято еще в 2017 году, а деньги на это должны быть выделены из бюджета Московской области.

Напомним, аварийный дом, о котором идет речь, находится рядом с резиденцией президента России Владимира Путина. Ранее Sobesednik.ru писал, что при попытке подготовить материал о ветхом здании там были задержаны трое журналистов «МБХ Медиа».