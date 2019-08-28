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Суд Киева отпустил Вышинского из-под стражи под личное обязательство

Общество
12:38, 28 августа 2019

Прокуратура Украины согласилась смягчить Кириллу Вышинскому меру пресечения, поверив в отсутствие у него мотивов скрываться.

Как передает «Коммерсант», 28 августа Киевский апелляционный суд освободил находящегося под арестом с июня 2018 года руководителя украинского отделения «РИА Новости» Кирилла Вышинского под личное обязательство.

По данным издания, на изменение меры пресечения журналисту согласилась прокуратура Украины, которой Вышинский заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, и пообещал, что по первому требованию будет приходить на заседания суда.

«Главным моим аргументом было, что никаких не только юридических, но и человеческих мотивов скрываться от судебного следствия у меня нет, поскольку, с моей точки зрения, как я заявлял с первого дня моего задержания, потом ареста, обвинения, которые мне предъявлены, настолько абсурдны, что в моих интересах изучить их в судебном процессе и доказать бессмысленность этих обвинений», — пояснил он на заседании.

Напомним, ранее Кирилл Вышинский добровольно отказался участвовать в обмене заключенными между Москвой и Киевом, поскольку твердо намерен отстаивать в суде свою невиновность. 

При этом сам обмен, согласно новой информации, озвученной адвокатом нескольких находящихся на Украине граждан России Валентином Рыбиным, переносится.

«Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», — рассказал он ТАСС.

 

Теги: Украина

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