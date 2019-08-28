Районная прокуратура не дала правовой оценки действиям движения "Лев против"

Басманная межрайонная прокуратура ответила на обращение фонда «Общественный вердикт» в связи с деятельностью движения «Лев против».

Напомним, летом сторонники движения «Лев против» проводили самоуправские рейды на территории Хохловской площади, более известной как «Яма». Мужчины подходили к гражданам, которые проводили досуг на открытой местности с употреблением алкоголя и табака. В случае, если те отказывались, активисты ввязались в силовое противоборство, отнимали алкоголь и выливали его в канализацию. Все происходящее они снимали на видео и выкладывали в YouTube.

Прокуратура ответила на обращение фонда пространной формулировкой. В письме сообщается, что по фактам нарушений была проведена проверка, а на имя начальника ОМВД по Басманному району вынесено представление в связи с неудовлетворительным исполнением обязанностей сотрудниками.

При этом в ответе не было дано никакой правовой оценки в отношении действий самих членов движения «Лев против» и их лидера Михаила Лазутина, которые распыляли перцовый газ и провоцировали драки.