Пятеро хирургов в Нижнем Тагиле решили не увольняться после обещания выплат

Пятеро хирургов в Нижнем Тагиле забрали заявления об увольнении после «разъяснительной беседы» с министром региона.

Напомним, 27 августа Sobesednik.ru писал о том, что министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков 27 августа экстренно вернулся из отпуска для встречи с хирургами ЦГБ №1 Нижнего Тагила, которые ранее написали заявление об увольнении из-за плохих условий работы и многочисленных рисков. При этом депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин обвинил врачей в саботаже и том, что медики «поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан».

Как передает «Интерфакс», после «разъяснительной беседы» с Цветковым пятеро из намеревавшихся уволиться врачей забрали свои заявления.

«В ходе разъяснительной беседы пятеро хирургов отменили решение об увольнении, еще один находится в отпуске», — говорится в сообщении Минздрава РФ, который держит данную ситуацию на контроле.

Отмечается, что после беседы с министром «будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август».

Кроме того, с понедельника, чтобы снизить нагрузку на сотрудников ЦГБ №1, была «изменена маршрутизация пациентов по профилю "хирургия" на территории города Нижний Тагил».

Ранее также сообщалось, что местные власти, спасая ситуацию, пригласили в нижнетагильскую больницу трех врачей из Екатеринбурга, которые будут работать вахтовым методом.