Под Шиесом активисты блокируют проезд бензовозов к стройплощадке

В Архангельской области активисты продолжают протестовать против строительства полигона для мусора из Москвы.

Как пишет «Новая газета», на паромной переправе через Вычегду близ Мадмаса на архангельской станции Шиес с вечера 27 августа около 200 активистов перекрывают дорогу бензовозам, которые везут топливо на стройплощадку. Машины дважды пытались прорваться к реке, но пока людям удается блокировать проезд.

Сообщается, что сейчас к переправе стягиваются активисты, а также сотрудники правоохранительных органов.

Участники бессрочного протеста разбили под Шиесом палаточный лагерь, куда их приезжают поддержать люди со всей России. В холодное время года активисты собираются жить в вагончиках. Протестующие выступают против строительства полигона для отходов из Москвы и требуют отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова.