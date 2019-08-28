Песков не стал комментировать отставку фигуранта расследования Голунова из ФСБ

28 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался обсуждать отставку бывшего помощника главы областного и столичного ФСБ Марата Медоева в комментарии телеканалу «Дождь». «Мы не знаем, кто это. Мы не знаем, почему он покинул свою должность и где работает, это не наш вопрос», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что фигурант расследования журналиста Ивана Голунова о связи ФСБ и похоронной мафии в России Марат Медоев покинул должность помощника руководителя московского управления ФСБ.

Предполагалось, что причиной ухода стало двойное гражданство близких родственников Медоева. Журналисты рассказывали о зарубежном имуществе и бизнесе семьи силовика. При этом Медоев имел доступ к гостайнам.

По данным «Русской службы Би-Би-Си», Медоев теперь прикомандирован к службе безопасности «Газпрома». Также «МБХ Медиа», ссылаясь на свои источники, сообщало, что Марат Медоев назначен советником управляющего директора по безопасности и режиму в «Мосэнерго», дочерней компании «Газпрома».

В расследовании Ивана Голунова Марат Медоев и его начальник Алексей Дорофеев подозреваются в контроле столичного и подмосковного похоронного бизнеса.