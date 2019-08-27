Янкаускас обжалует решение суда, дважды наказавшего его за акцию 14 июля

Суд оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму за участие в акиции, за организацию которой он отбыл арест.

Как передает Znak.com со ссылкой на Twitter Константина Янкаускаса, Тверской суд Москвы оштрафовал его на 20 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 14 июля в Новопушскинском сквере. Ранее незарегистрированный кандидат в Мосгордуму уже получал 10 суток административного ареста за организацию все той же акции.

Защита Янкаускаса посчитала, что действия Тверского суда нарушают статью 4.1 КоАП, запрещающую дважды привлекать к ответственности за одно и то же правонарушение.

«Будем подавать апелляцию в Мосгорсуд (с последующим обжалованием в ЕСПЧ)», — написал политик.