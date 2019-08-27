В Госдуме предложили поощрять волонтеров дополнительными днями отпуска

Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов предложил засчитывать волонтерский опыт человека в трудовой стаж и начислять дополнительные дни к отпуску добровольца, сообщает «Парламентская газета».

Депутат предположил, что было бы целесообразно вносить запись о волонтерском опыте в трудовую книжку гражданина. Также, по его словам, было бы справедливо учитывать добровольческий стаж у абитуриента при поступлении в вуз или профессиональную образовательную организацию.

Также парламентарий рассуждает о возможности начисления дополнительных дней отпуска работникам, которые заняты в волонтерстве. «Целью является поощрение волонтёрства и сохранение приверженности волонтёра своей деятельности, которая имеет высокую социальную значимость», — заявил Гаврилов.

Ранее особым статусом наделили волонтеров, занятых на реставрации памятников архитектуры и экологичесих волонтеров. Статус последних был зафиксирован в законе об окружающей среде как «экологический общественный инспектор». Человек в этой должности имеет право на запрос документов, касающихся экологии, из органов власти. Также испекторы могут сообщать людям о том, что те совершают правонарушение, и обеспечивать сохранность доказательств экологических преступлений.