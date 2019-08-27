СМИ: причиной ухода Медоева из ФСБ стала статья "Новой" о бизнесе его семьи

На уход упомянутого в расследовании Ивана Голунова подполковника ФСБ с должности повлияло двойное гражданство родных.

Ранее Sobesednik.ru писал, что помощник главы УФСБ по Москве Марат Медоев, фигурировавший в расследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова о столичном похоронном бизнесе, покинул свой пост и перешел на работу в службу безопасности крупной энергетической компании.

Как передает портал Russian Deadline со ссылкой на свои источники, причиной увольнения Медоева из ФСБ стало двойное гражданство его родных, проживающих и ведущих бизнес в Словакии, о чем ранее рассказала «Новая газета».

По словам источника, после публикации «Новой» администрация президента провела проверку, результаты которой оказались неудовлетворительными.

«Марат имеет первый доступ секретности. Это самый высокий доступ к гостайне, а его прямые родственники имеют двойное гражданство в Евросоюзе», — пояснил собеседник издания.

Уточняется также, что новым местом работы экс-сотрудника ФСБ стала компания «Газпром».