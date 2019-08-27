Синоптики пообещали москвичам до 26 градусов тепла в первый день осени

Специалисты Гидрометцентра прогнозируют теплую погоду и высокое давление в первые дни сентября в столице.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 27 августа синоптики пообещали жителям столичного региона комфортную погоду с переменной облачностью, отсутствием осадков и температурой воздуха до +22 градусов.

Как передает агентство городских новостей «Москва», тепло сохранится в регионе и в начале осени: установившийся антициклон обусловит повышенное давление, отсутствие дождей и достаточно высокую температуру воздуха.

Так, в воскресенье, 1 сентября, воздух в Москве прогреется до 26 градусов тепла. Такая же летняя погода продолжит радовать горожан и на следующий день, 2 сентября.

При этом ранее метеорологи обещали москвичам первые заморозки, которые прогнозируются в ночь на четверг, 29 августа.