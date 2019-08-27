Полиция Томска помогла вернуть гражданство мужчине, 13 лет считавшемуся умершим

Признанному умершим «при определенных обстоятельствах» жителю Томска восстановили паспорт и гражданство спустя 13 лет.

Как сообщается на сайте УМВД по Томской области, ранее к полицейским обратился сотрудник Центра социальной адаптации, который попросил правоохранителей установить личность мужчины без документов, утверждавшего, что он родился в 1968 году в Алма-Ате.

После проведения проверок и опознания, в том числе по фотографии, было установлено, что данного мужчину «при определенных обстоятельствах» признали умершим еще в декабре 2006 года.

С помощью полицейский жителю Томска удалось аннулировать акт о своей смерти в Октябрьском районном суде, после чего Управление во вопросам миграции УМВД Томской области признало мужчину гражданином России и выдало ему российский паспорт.