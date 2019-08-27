Отсутствие осадков и +22 градуса пообещали москвичам 27 августа

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27 августа, вторник

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[07:59]Адвокат предсказал проведение обмена заключенными с Киевом до конца недели
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26 августа, понедельник

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[17:38]В Саратове заведено уголовное дело в связи со вспышкой "мышиной лихорадки"
[17:13]На северо-западе Москвы больной шизофренией напал на сотрудника супермаркета
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[16:39]Первокурсников уральского вуза предупредили об отчислении за участие в митингах
[16:38]Полеты Boeing 737 MAX собираются возобновить до конца года
[16:37]В Петербурге шесть оппозиционных кандидатов вернулись к муниципальным выборам
[16:35]В российскую сборную по футболу вызваны два новых игрока
[16:29]Дмитрий Хомуха предложил перевести отечественный футбол на рыночные рельсы
[14:49]Максим Фадеев высказался против "Дома-2", Шурыгиной и "культивирования смерти" на ТВ
[14:47]Роскачетсво порекомендовало жаловаться в Роскомнадзор на интернет-травлю
[14:47]В России хотят отрегулировать механизм предоставления временных работников
[14:43]Из-за инфарктов и аварий до 2036 года мужчин в России будет меньше, чем женщин
[14:41]Певица Слава указала на недоступность "Новой волны"
[13:27]В Приморском крае от взрыва гранаты в квартире погибли двое
[12:59]СПЧ не будет предлагать административную амнистию по случаю 75-летия Победы
[12:58]МЧС ведет поиски туристки, пропавшей в районе камчатского вулкана
[12:58]Покрас Лампас отложил реставрацию работы в Екатеринбурге из-за протеста верующих
[12:20]Хозяев опасных пород собак предлагают наказывать по УК за нападение животного
[12:19]Власти Москвы не согласовали шествие оппозиции 3 сентября
[12:18]Прокуратура требует лишить родительских прав пару, взявшую детей на митинг
[12:18]Поезд Петербург — Махачкала забросали камнями в одном из регионов Кавказа
[11:15]Росгидромет рассказал о составе радиоактивного облака от взрыва под Нёноксой
[11:13]Российский космонавт вручную перестыковал "Союз МС-13" к модулю МКС "Звезда"

25 августа, воскресенье

[16:02]В результате аварии на юго-востоке Москвы погиб режиссер Игорь Хомский
[15:47]Трамп заявил, что проводимые КНДР испытания ракет не нарушают соглашений
[15:02]Ребенка госпитализировали после падения на него образца двери в ТЦ под Москвой
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Отсутствие осадков и +22 градуса пообещали москвичам 27 августа

Общество
07:24, 27 августа 2019

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 27 августа.

Как передает «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться под влиянием восточной периферии гребня антициклона, что обусловит переменную облачность и отсутствие осадков.

Температура воздуха в Москве 27 августа составит 20..22, по области — 18..23 градуса тепла. Ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет отметки 751 мм ртутного столба, что станет основным неблагоприятным фактором для самочувствия метеочувствительных людей, страдающих частыми приступами мигрени, колебаниями артериального давления и нейроциркуляторной астенией.

 

Теги: Погода

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депутат Госдумы

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