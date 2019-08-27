Отсутствие осадков и +22 градуса пообещали москвичам 27 августа

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 27 августа.

Как передает «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться под влиянием восточной периферии гребня антициклона, что обусловит переменную облачность и отсутствие осадков.

Температура воздуха в Москве 27 августа составит 20..22, по области — 18..23 градуса тепла. Ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет отметки 751 мм ртутного столба, что станет основным неблагоприятным фактором для самочувствия метеочувствительных людей, страдающих частыми приступами мигрени, колебаниями артериального давления и нейроциркуляторной астенией.