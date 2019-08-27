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Метро в сторону новой Москвы протянется до города Троицка

Общество
15:15, 27 августа 2019

Длина строящейся Коммунарской линии московского метро составит 14,5 километров. Она протянется от станции «Столбово» до городского округа Троицк, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

Всего на пути расположатся шесть станций с рабочими названиями «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк». При этом станции «Ракитки» и «Десна» будут надземными.

Обновленная схема метро позволит разгрузить Сокольническую и Калужско-Рижскую линии. Особенно свободнее станет на станции «Теплый стан», которая является пересадочным узлом для Новой Москвы.

С 2011 года в Москве была открыта 81 новая станция метро. Ожидается, что через семь лет каждый москвич будет проживать в пешей доступности от метрополитена.

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