Город медиаиндустрии, досуга и развлечений на Поклонной горе

Заключительный день лета в Москве ознаменуется стартом нового сезона в медиаиндустрии. 31 августа на Поклонной горе под девизом «Встречай то, о чем читаешь!» состоится XVII Московский фестиваль прессы. Известные издания сойдут с печатных страниц, вместе создав в Парке Победы современный медиагород.

В городе прессы москвичи и гости столицы вместо районов и кварталов смогут посетить специализированные кластеры, где у каждого будет возможность пообщаться с яркими и известными личностями — профессионалами мира СМИ, а также принять участие в творческих мастерских.

Среди тематических кластеров представлены зоны «Бизнес», «Книги», «Дети», «Увлечения», «Спорт и здоровье». Особое место на площадке отведено секции «Digital», в которой откроется VR-кинотеатр. Разнообразие направлений позволит всем желающим найти мероприятие в соответствии со своими интересами.

Так, в кластере «Бизнес» будут сосредоточены деловые издания, представители которых подготовили для гостей фестиваля презентации и мастер-классы. Кроме того, в деловой зоне можно будет получить консультацию практикующего юриста, послушать лекции успешных предпринимателей и научных деятелей. Здесь же гостей мероприятия ждет открытая конференция газеты «Аргументы и факты», посвященная вопросам климатических изменений и природных аномалий происходящих в мире. Мероприятие проведет Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

Здесь же разместится шатер «Собеседника», где авторы лучших статей Издательского Дома проведут встречи с читателями, для детей будет работать аквагример, для взрослых — ЗОЖ-консультант, а для самых активных подписчиков проведут розыгрыши призов и подарков.

Зона «Диджитал» объединит онлайн-СМИ разных направлений — от общественно-политических до научно-популярных и развлекательных. Отдельно в кластере расположится специальный шатер компании «Mail.ru Group» и социальной сети «Одноклассники». Здесь редакторы цифровых медиа поделятся профессиональным опытом о том, как писать о звездах без «желтизны» и шейминга, отличить фейк-ньюз от реальных новостей, грамотно использовать социальные сети и первыми узнавать новости своего города.

Безусловно, кластер «Диджитал» отличает наибольшая современность и технологичность, однако мероприятия в этой тематической зоне рассчитаны на все возрастные группы. Для людей старшего поколения пройдет мастер-класс клуба «Инста-бабушка», организованный газетой «Московское долголетие». В VR-кинотеатре будут демонстрироваться фильмы, которые гости смогут посмотреть с помощью очков виртуальной реальности. Кроме того, здесь будет установлена фотозона «Bullet Time», где все желающие смогут запечатлеть себя и получить свое анимированное изображение на память о посещении мероприятия.

Кластер «Увлечения» не только познакомит гостей фестиваля с наиболее популярными занятиями жителей города, но и предоставит возможность попробовать свои силы в разных ремеслах в рамках мастер-классов. Не менее увлекательные мероприятия пройдут в «Детской зоне», где подрастающее поколение ждут викторины, соревнования, розыгрыши призов, оборудованы отдельный кинозал и игровая площадка. В канун наступления нового учебного года ребят также ожидает поэтическое путешествие к недрам космоса с поэтом и автором книги «Солнечная система» Львом Обориным.

Территорией активного образа жизни станет кластер «Спорт и здоровье». Как поддержать хорошую физическую форму и сохранить молодость, расскажут опытные фитнес-инструкторы и специалисты по здоровому питанию. А соревнования по киберспорту обязательно привлекут в кластер молодую аудиторию, любящую компьютерные игры.

В зоне «Книги» пройдут презентации литературных новинок и автограф-сессии авторов. Здесь же в оригинальном читальном зале можно будет уютно расположиться с книгой в гамаке, выиграть новое издание и обменяться книгами с другими почитателями литературы.

Также в этом году Московский фестиваль прессы поддержит общероссийский «Марафон добра Даниила Гранина», организованный Российским книжным союзом и приуроченный к 100-летию со дня рождения писателя. В рамках марафона на площадке фестиваля организован пункт сбора литературы в поддержку сельских библиотек. Сегодня книжные поступления в отдаленные библиотеки страны — это в основном дары неравнодушных сограждан. Фестиваль предлагает своим гостям и участникам передать книги не старше 2010 года в пользование сельских библиотек России.

Ну и, конечно, что за фестиваль без звездных гостей и эстрадных артистов? Атмосферу праздника в медиагороде создадут аниматоры и зажигательные ведущие, концерт холдинга BRIDGE MEDIA с участием Доминика Джокера, Мити Фомина, Эммы М, NOLA и SOYANA, музыкальная программа газеты «Вечерняя Москва», посвященная культуре народов, живущих в столице, выступления танцевальных коллективов и многое другое.

Московский фестиваль прессы ежегодно проводится при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы с участием отраслевых общественных организаций — Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) и Союза журналистов Москвы.