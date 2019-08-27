"Зачем фальсифицировать выборы, когда все уже сделано?"

Московское отделение профсоюза «Учитель» выступило с обращением к коллегам. В нем сообщалось, что организация отказывается от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) на выборах в Мосгордуму 8 сентября и предлагает всем столичным учителям поступить так же.

На наши вопросы отвечает один из авторов обращения, сопредседатель профсоюза «Учитель», учитель русского языка Всеволод Луховицкий.

– Григорий Мельконьянц (движение «Голос». – Ред.) заявил по поводу вашего обращения, что это будет только на руку фальсификаторам.

– Мы считаем, что на этих выборах никакие фальсификации уже будут не нужны, потому что все, что для этого требовалось, уже сделано. Допущены только те кандидаты, за очень редким – в одном или двух округах – исключением, которые власть устраивают. Принципиальной разницы не будет.

– А вообще на каком основании учителей привлекают к работе в УИК? Это законно?

– Эта схема выглядит не так, будто всех учителей прижимают и в обязательном порядке отправляют на избирательные участки. Все делается тоньше. Вот в здании школы проводятся выборы. Логично, что директор или завуч школы работают в УИК. И директор предлагает: «Марья Ивановна, вы очень ответственная, давайте вы поработаете в УИК. Плюс вам еще и денег заплатят».

– Если Марья Ивановна скажет директору, что не будет работать в УИК, к каким последствиям это может привести?

– По закону любой член УИК может за 10 дней до начала работы комиссии написать заявление о том, что он в ней больше работать не хочет. Да, теоретически может начаться какое-то давление, но оно будет незаконно. Кому-то могут начать устраивать неприятную жизнь. Но, во-первых, это можно пережить. Во-вторых, мы обещаем учителям в таких случаях как минимум юридическую поддержку.

– 8 сентября что будете делать?

– Не знаю, может быть, пойду погулять. Голосовать я в любом случае не намерен.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №32-2019 под заголовком «Всеволод Луховицкий: Зачем фальсифицировать, когда все уже сделано».