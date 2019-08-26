В Саратове заведено уголовное дело в связи со вспышкой "мышиной лихорадки"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в связи с заражением 850 человек «мышиной лихорадкой», передает портал «Репортер 64» со ссылкой на сообщение областного СК.

Фигурантами дела стали чиновники регионального правительства и мэрии Саратова, которые были уполномочены проводить профилактические мероприятия для предотвращения заражения граждан. В частности, в их обязанности входила дератизация местности, но чиновники не уделяли этому должного внимания с 2018 года по июль 2019 года.

В результате в середине лета в больницы региона поступили 848 пациентов с диагнозом «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом». Одна женщина скончалась в результате заболевания.

Сейчас следователи проводят допросы пострадавших и сотрудников органов власти. Из уполномоченных ведомств изъяты необходимые для следствия документы.

«Интерфакс» сообщал, что ранее резкое увеличение числа заболевших геморраргической лихорадкой наблюдалось в Саратовской области в 2014 году. Основным переносчиком заболевания считается рыжевая полевка.