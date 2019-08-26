В России хотят отрегулировать механизм предоставления временных работников

Минэкономразвития предлагает уточнить круг организаций, которые предоставляют временных сотрудников.

Предлагаемые поправки к закону о занятости населения должны определить, какие компании могут вести деятельность по предоставлению труда персонала другим физическим или юридическим лицам, пишет «Парламентская газета».

По замыслу Минэкономразвития, предоставлением труда, помимо частных агентств, смогут заниматься другие юрлица. Исключение будут составлять организации, применяющие упрощенную систему налогообложения или имеющие просроченную задолженность по выплате зарплаты.

Отмечается, что вопрос особенно актуален, в частности, для нефтяных, телекоммуникационных, инжиниринговых компаний, а также для масштабных производственных проектов. Прежде всего речь идет о менеджерах высшего звена, высококвалифицированных специалистах и технических сотрудниках.