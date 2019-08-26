Роскачетсво порекомендовало жаловаться в Роскомнадзор на интернет-травлю

В Роскачестве заявили, что около 70% российских школьников сталкивались с травлей в сети, сообщает «Российская газета».

Среди эмоций, которые сопровождают кибербуллинг у детей, отмечается страх, стыд, тревога вплоть до фатальных мыслей. При этом дети и подростки склонны скрывать от родителей происходящие с ними переживания.

Специалисты Роскачества порекомендовали научиться игнорировать нападки со стороны ненавистников. Также предлагается полюбовно обсудить с агрессором удаление порочащего материала и предупредить о готовности обратиться в полицию в противном случае. Вместе с этим можно обратиться с жалобой к администрации той платформы, где происходит кибербуллинг, а самого обидчика можно внести в черный список.

Из правовых методов рекомендуется написать заявление в полицию, обратиться в Роскомнадзор или подать исковое заявление в суд.

Ранее сайт «Мел» сообщал со ссылкой на ВОЗ, что российские школьники в полтора-три раза чаще сталкиваются с травлей в сети, чем их сверстники из стран Европы.