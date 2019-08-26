Полеты Boeing 737 MAX собираются возобновить до конца года

Компания Boeing намерена возобновить эксплуатацию самолетов модели 737 MAX в конце 2019 года.

Об этом сообщил вице-президент по маркетингу Boeing Рэнди Тинсет, передает «Интерфакс».

«Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года», – рассказал Тинсет. По его словам, решение прежде должно быть согласовано с американскими авиационными властями. Также Boeing находится в контакте по этому вопросу с другими странами.



Полеты Boeing 737 MАX запретили к эксплуатации во всем мире после двух недавних авиакатастроф. В марте 2019 года в результате крушения лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек, а в октябре 2018 года на самолете индонезийской Lion Air разбились 189 человек. В самой компании причиной трагедий назвали проблемы с программным обеспечением. В мае Boeing сообщила, что неполадки полностью устранены, однако в июне появилась информация о том, что обнаружилась очередная недоработка.



Boeing 737 MAX – четвертое поколение самолетов Boeing-737. Лайнер использовался на коммерческих рейсах с мая 2017 года. Российскими заказчиками этой модели являются компании «Победа», S7, «Уральские авиалинии», NordStar и Utair.