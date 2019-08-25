Тюменские врачи отказались принять пациентку с отеком легких в конце дежурства

Очевидцы рассказали об отказе врачей принять девушку с сильной аллергической реакцией в одной из больниц Тюмени.

Как передает местное издание 72.ru со ссылкой на приятеля пациентки, записавшего происходившее на видеокамеру телефона, инцидент произошел утром в воскресенье, 25 августа, в ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России», известной как «больница водников».

По словам очевидца событий, у девушки началась сильная аллергическая реакция, вызвавшая отек легких, после чего врачи скорой помощи увезли пациентку в медицинское учреждение, где дежурившие врачи отказались ее принять.

Свой поступок медики объяснили тем, что до конца их дежурства осталось пять минут, а на установку капельницы для девушки с такими диагнозом понадобится два часа.

«И что из того, что мы дежурим? У нас осталось дежурить пять минут. Везете такой диагноз», — говорит на видеозаписи инцидента одна из врачей.

В департаменте здравоохранения региона данный случай назвали беспрецедентным и пообещали применить к медикам строгие меры взыскания.

Ресурс уточняет, что состояние девушки сейчас оценивается как удовлетворительное. Пациентка направлена на амбулаторное лечение по месту жительства.